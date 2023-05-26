شكرا لبحثكم عن خبر جمهورية الصين تعتذر للرئيس اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية تشاو تشنغ، بعد الجدل الذي أحدثه توقيع شركة صينية اتفاقية مع مليشيا الحوثي حول التنقيب عن النفط في مناطق سيطرتها، والذي تراجعت عنه لاحقا.

ويهدف اللقاء للتأكيد على التزام بكين بدعم السلطة الشرعية في اليمن وعدم تجاوزها.

وخلال اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الصين واليمن، معربا عن ثقته بأن تشهد هذه العلاقات المزيد من التقدم خلال الفترة المقبلة، ونوه العليمي بالموقف الصيني الثابت، قيادة وحكومة إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وحقه في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وجاء لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدبلوماسي الصيني بعد أيام قليلة على إعلان شركة أنتون الصينية رسميا، إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة النفط في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.

وكانت مليشيا الحوثي ، قد أعلنت السبت الماضي أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أنتون وممثل الحكومة الصينية، للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية، وذلك "بعد إجراء العديد من المفاوضات والتنسيق مع عدة شركات أجنبية لاقتناعها بالاستثمار في هذا المجال، في ضوء فرص الاستثمار المتاحة والمزايا والتسهيلات التي ستحظى بها الشركات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم"، حسب زعمها.

وعقب ذلك نفى القائم بأعمال سفارة الصين في اليمن تشاو تشنغ، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع الحوثيين، وأكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أنه “لا علاقة للحكومة الصينية بما أشيع من خبر حول توقيع مذكرة تفاهم بين الميليشيات الحوثية وشركة أنتون النفطية”.. موضحًا أن “هذه الشركة خاصة، لا تمتلك الصفة أو الحق للتوقيع على مذكرة تفاهم.. وجار التحقق من الأمر”.