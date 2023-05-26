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قلوب النساءالسعوديات أكثر عرضة للوفاة من الرجال بمرتين لماذا ؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قلوب النساءالسعوديات أكثر عرضة للوفاة من الرجال بمرتين لماذا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت دراسة جديدة أن النساء السعوديات أكثر عرضةً للوفاة بعد النوبة القلبية بمقدار مرتين أكثر من الرجال. وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة ماريانا مارتينو من مستشفى غارسيا دي أورتا بألمادا في البرتغال، إنّ «النساء من جميع الأعمار اللاتي يعانين نوبة قلبية، معرضات بشكل خاص لخطر سوء التشخيص».

وأضافت: كشفت نتائج الدراسة أن النساء بعد سن اليأس يعانين خطر الموت بعد النوبات القلبية أسوأ من الرجال في العمر نفسه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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