شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قلوب النساءالسعوديات أكثر عرضة للوفاة من الرجال بمرتين لماذا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت دراسة جديدة أن النساء السعوديات أكثر عرضةً للوفاة بعد النوبة القلبية بمقدار مرتين أكثر من الرجال. وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة ماريانا مارتينو من مستشفى غارسيا دي أورتا بألمادا في البرتغال، إنّ «النساء من جميع الأعمار اللاتي يعانين نوبة قلبية، معرضات بشكل خاص لخطر سوء التشخيص».

وأضافت: كشفت نتائج الدراسة أن النساء بعد سن اليأس يعانين خطر الموت بعد النوبات القلبية أسوأ من الرجال في العمر نفسه.