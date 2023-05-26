شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شمس الكويتية بين أحضان حبيبها التركي.. فعلت شيئاً مخجل ومعيب _شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت قنوات على اليوتيوب نشر مقطع فيديو للفنانة الخليجية شمس الكويتية، ظهرت فيه وهي ترقص في أحد الملاهي الليلية مع أحد الشباب، بطريقة ساخنة وملابس جريئة حسب وصف المتابعين.

الفيديو المثير للجدل، سبق أن تم نشره قبل سنوات، لكن البعض أعاد تداوله خلال الأيام الماضية بالتزامن مع عودة الفنانة شمس إلى الواجهة الفنية واطلاقها العديد من الأعمال الفنية الجديدة.

وظهرت النجمة شمس الكويتية بالفيديو المتداول وهي ترتدي تنورة وشورت أصفر، وترقص مع أحد الشباب، في أحد الملاهي الليلية في تركيا كما قال ناشروا الفيديو.

ويظهر من خلال الفيديو أنه تم تصويره سراً دون معرفة الفنانة بذلك، ليتم تسريبه بعد ذلك على مواقع التواصل الإجتماعي ووصفه بالتسريب الفاضح.

شمس الكويتية في أحدث إطلالة

في أحدث إطلالة لها، شاركت، الفنانة شمس الكويتية صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة جريئة وجذابه أبرزت من خلالها جمالها وتناسق جسمها الذي تغزل به الكثير من المتابعين.

وارتدت شمس الكويتية في إطلالتها المثيرة للجدل فستان مشجر أظهر جمال وتناسق جسمها، وتعمدت رفعه الى منتصف فخذها وهو ما أثار حفيظة بعض المتابعين.

وعلقت شمس الكويتية على الصور بالقول:”يا متعلم يا بتاع المدارس، شمس الكويتية”.

وتباينت تعليقات المتابعين على الصور الجديدة للمطربة شمس الكويتية، حيث تغزل البعض بجمالها واناقتها، بينما انتقد البعض الآخر تعمدها رفع الفستان واظهار مفاتنها أمام الجمهور.

وقال المتابعين: ” الفستان طويل بس للاسف لازم تبيني أفخاذك “.

وتساءل آخر قائلاً: “طيب هي ليش رافعة ثوبها؟ “.

وتغزل متابع ثالث بجمال شمس الكويتية ووصفها بأنها الحب والحرب.

وقال آخر:”أمد النظر حول القمر واتخيلك”.

شمس الكويتية تطرح أغنيتها الجديدة

طرحت شمس الكويتية مؤخراً عبر قناتها على اليوتيوب، كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم “يا متعلم”، وكالعادة اثارت ضجة واسعة بسبب ظهورها الجريء حسب وصف الجمهور.



وكليب “يا متعلم” غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحينى.

شمس الكويتية في مسلسل “سرة الباتع”

شاركت شمس الكويتية في الموسم الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل “سره الباتع” مع المخرج خالد يوسف فى اول تجربة تمثيلية لها وأول تعاون مع خالد يوسف.

ومسلسل “سره الباتع” من بطولة الفنانين: رانيا التومي، مصطفى درويش، هالة صدقي، سهير المرشدي، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، منة فضالي، حنان مطاوع، وعدد من الوجوه الشابة، من بينهم: ميدو عادل وشريف حافظ وهدى الإتربي وخالد أنور وسلمى جلال وإسلام حافظ والمطرب مالك.



وشمس الكويتية هي مغنية كويتية، أصلها سعودي، ولدت في 28 أبريل 1980، في منطقة حفر الباطن في السعودية، واسمها الحقيقي شمس بندر نايف الأسلمي.

