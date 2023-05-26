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أبين.. قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بمديرية أحور

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في اشتباكات قبلية جنوب شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.
 
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "اشتباكات مسلحة اندلعت، بين قبيلتي آل القراعة وآل المصيدي، في السوق العام بمديرية أحور الساحلية".
 
وأوضح أن الاشتباكات أدت إلى مقتل شخص من آل القراعة وإصابة أربعة آخرين من الطرفين، مضيفاً أن الاشتباكات اندلعت بسبب قضية ثأر بين القبيلتين.
 
تجدر الإشارة إلى أن المديرية ذاتها تشهد اشتباكات متكررة لدوافع متعلقة بقضايا الثأر القبلي، وسط غياب للدور الحكومي والمجتمعي في حل مثل هذه القضايا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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