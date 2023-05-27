الجوف.. مسلحون قبليون يفجرون حفاراً للآبار في منطقة "اليتمة" إثر خلاف يدعمه الحوثيين

أقدم مسلحون قبليون، الخميس، على تفجير حفار آبار شمال محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



وأفاد مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن " أفراد من قبيلة ذو محمد، قاموا بزرع لغم في إحدى معدات حفر الآبار ما أدى إلى تفجيرها في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف".



وأوضح المصدر، أن الحفار كان يعمل لصالح شخص يدعى "حمد بن فدغم" من قبيلة ذو حسين، في أرض متنازع عليها مع قبيلة ذو محمد.



ولفت إلى أن هناك قيادات تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا دعمت تنفيذ التفجير، مضيفاً أن الوضع قابل للتصعيد بين القبيلتين التابعتين لدهم، في حال لم تتدخل وساطة قبلية للتهدئة.



وتسعى ميليشيات الحوثي إلى تغذية الصراعات بين قبائل الجوف ضمن مخططها لإضعاف دور القبائل في مناطق سيطرتها.