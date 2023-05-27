مليشيا الحوثي تحاصر ثلاث قرى وتختطف عشرات المدنيين في الحشاء شمالي الضالع

تفرض مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ نحو أسبوع حصاراً مطبقا على ثلاث قرى، وانتهاكات واسعة بحق سكانها، في مديرية الحشاء شمالي الضالع (جنوب اليمن).



وقالت منظمة ميون لحقوق الإنسان في بيان لها، إن مليشيا الحوثي، تفرض حصارا على قرى (المعاهرة و حبيبل المكيدم و الخرابة) في مديرية الحشاء اختطفت خلالها 72 مواطنا بينهم 15 طفلا.



وأضافت أن قيادة المنطقة العسكرية الرابعة التابعة للحوثيين قادت حملة عسكرية على القرى الثلاث وحاصرتها بعشرات الآليات العسكرية ومئات المسلحين، ومنعت دخول الغذاء إلى السكان في القرى المحاصرة، كما قامت باختطاف كل من يحاول مغادرة المنطقة.



ولفتت إلى أن قائد الحملة الحوثية أطلق تهديدات بمداهمات مرتقبة للمنازل من قبل وحدات الزينبيات المسلحة.



وعبّرت المنظمة عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لحملة القمع التي تفرضها المليشيا على سكان القرى المستهدفة.



وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات بالمدنيين يأتي "بسبب تعبيرهم عن رفضهم سيطرة جماعة الحوثي على حاجز مائي في منطقتهم وحفر بئر ارتوازية لتزويد المواقع العسكرية المستحدثة ومبنى إدارة الأمن بالمياه في منطقة تعاني شحة مياه حيث يعتمد أهاليها على آبار مياه سطحية يخشون جفافها بسبب هذه الإجراءات غير المدروسة".



ودعا البيان، مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والناشطين بإدانة هذه الممارسات القمعية بحق سكان القرى المحاصرة والعمل على فك الحصار والسماح بدخول الغذاء للمحاصرين وإطلاق سراح جميع المختطفين فورا.