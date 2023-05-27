شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة الأمن الرقمي لـ 15 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، دورة الأمن الرقمي (مهارات متقدمة) تستهدف 15 صحفيًا وصحفية ونشطاء إعلاميين وحقوقيين، والتي تنظمها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" ضمن مشروع السلامة الرقمية الذي يستهدف الصحفيين في عدد من المحافظات.

وأشاد مدير مكتب الإعلام بساحل حضرموت خالد القحوم، بجهود منظمة "صدى" في تطوير مهارات وقدرات الصحفيين والنشطاء الإعلاميين..مبديًا استعداد المكتب التعاون مع الجهات التي تعتزم دعم وتدريب صحفيي ونشطاء المحافظة.

وتهدف الدورة خلال الفترة من 27 وحتى 30 مايو الجاري، اكساب المشاركين معارف ومهارات تتعلق بالأمن الرقمي.

