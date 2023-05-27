إب.. مليشيا الحوثي تختطف إمام مسجد التوحيد وتقتاده إلى جهة مجهولة

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إمام وخطيب مسجد التوحيد بمدينة إب (وسط اليمن)، واقتادته إلى جهة مجهولة.



وقالت منظمة رصد للحقوق والحريات إنها تلقت بلاغا عن قيام عناصر مليشيا الحوثي بقيادة "أحمد العصري" المُعين مديرا لمكتب الارشاد بالمحافظة، باختطاف إمام وخطيب مسجد التوحيد "صلاح مطهر الصديق"، واقتادته إلى جهة مجهولة.



وأضافت المنظمة في بلاغ صحفي، أن الحادثة تمت بالتزامن مع اقتحام المليشيا مسجد التوحيد، وطرد مئات الطلاب والعبث بمحتوياتهم، الأربعاء الماضي.



ودعت منظمة رصد، مليشيا الحوثي بالكشف عن مصير "الصديق" ـ الذي لم يستطع أفراد أسرته الوصول إليه ـ وسرعة الإفراج عنه، محملة المليشيا مسؤولية حياة "الصديق".



كما طالبت الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، بالتدخل فوراً للكشف عن مصير إمام مسجد التوحيد والضغط على المليشيا للإفراج الفوري عنه.



وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد اقتحمت، الأربعاء، مسجد التوحيد، وقامت بطرد 400طالب من مركز التحفيظ التابع للمسجد وحولته إلى مركز صيفي مغلق لتعبئة عقول الأطفال والنشء بالأفكار الطائفية والكراهية والعنف.

