خلال 5 سنوات.. مشروع مسام يعلن نزع 400 ألف لغم وذخير غير متفجرة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية، اليوم السبت، نزع 400 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة، على مدار خمس سنوات.



وقال مدير مشروع "مسام" أسامة القصيبي، إن "نزع 400 ألف لغم وذخيرة هو رقم مشرف وواعد للغاية ونتيجة نفخر بها كمشروع إنساني حق هذه النتائج غير المسبوقة ليس على الصعيد اليمني فقط، بل على الصعيد العالمي، في ظروف نزع وطبيعة ألغام غير مألوفة يمر بها هذا البلد الشقيق".



وأضاف القصيبي في بيان: "مسام مشروع حياة، مشروع كفاح من أجل إرساء أسس عيش آمن من الألغام في اليمن، وهذا المشروع يسخر طاقاته الميدانية والتقنية والإعلامية من أجل هذا الهدف النبيل، ولن يدخر المشروع أي جهد في سبيل ذلك البتة".



وتابع، "فمسام بفضل خبراته وطاقاته ومعداته الفريدة وإرادته الراسخة وإيمانه العميق برسالته الإنسانية في اليمن، حقق في ظرف 5 سنوات من التضحيات والإنجازات على الأرض، نتائج غير مسبوقة في ماراثون العمل الإنساني عالميا".



وأوضح القصيبي، أن المشروع أسهم في إعادة الحياة لطبيعتها في عدة مناطق يمنية باتت اليوم تنعم بالعيش الآمن بعيداً عن تهديدات الألغام، كما أنقذ حياة الكثير من الأبرياء في هذا البلد الذي عانى من جائحة ألغام غير مسبوقة كماً وكيفاً والتي سقط بسببها عدة ضحايا وتحول العديدون فيه من الأبرياء إلى ذوي احتياجات خاصة بعد أن بترت الألغام أطرافهم.



وقال: "بعد خمس سنوات من العزم والحزم والتضحية اللامحدودة وتقديم شهداء من خيرة رجالات وخبرات هذا المشروع، حصد مسام رقم 400000 لغم وذخيرة غير منفجرة".



وأكد القصيبي أن المشروع مستمراً في مشوار نضاله الإنساني حتى يعود اليمن خالياً تماماً من علب الموت المتفجرة، وتتنفس الحياة في هذا البلد معاني الأمن من العلب الموت المتفجرة بنفس عميق وأريحية تامة.



وذكر أن مشروع مسام، تمكن حتى الآن من تطهير أكثر من 46 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالذخائر والألغام والعبوات الناسفة.



وأمس الجمعة، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا": "ما تزال ملايين الألغام الأرضية والمتفجرات تهدد حياة المدنيين في ‎اليمن".



وأضاف المكتب عبر "تويتر" أن تلك الألغام والمتفجرات "تعيق حركة الأشخاص والبضائع ووصول المساعدات الإنسانية"، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تواصل مع شركاء قطاع التعامل مع الألغام أنشطة التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب.



وكانت الخارجية الأمريكية حذرت في بيان الخميس الماضي من أن "الألغام الحوثية أكبر مصدر لتهديد الحياة المدنية في اليمن".



تؤكد تقارير حقوقية وحكومية، أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران زرعت أكثر من مليوني لغم بأشكال واحجام مختلفة تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين في البلاد منذ بدء الحرب عام 2015م.

