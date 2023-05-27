صنعاء.. وفاة 5 أشخاص غرقا إثر سقوط سيارتهم في بحيرة شلال بني مطر

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت أسرة بالكامل، اليوم السبت، إثر تعرضهم للغرق في شلال بني مطر غرب صنعاء الخاضعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "خمسة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان توفوا ظهر اليوم إثر سقوط السيارة التي كانت تقلهم سيارة في بحيرة شلال بني مطر".



وأشارت إلى نجاة شخص سادس بعد تمكنه من القفز من السيارة قبل وصولها إلى بحيرة الشلال.



يأتي ذلك بعد سلسلة حوادث غرق مماثلة شهدتها العديد من المحافظات اليمنية خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، وتسببت بوفاة العشرات غالبيتهم من الأطفال، وذلك بالتزامن مع موسم الأمطار وامتلاء السدود والحواجز المائية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، أعلنت عن وفاة وإصابة وفقدان أكثر من 70 يمنيا جراء سيول الأمطار في عموم البلاد خلال أبريل الماضي.



فيما قال تقرير حديث لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن قرابة 15 ألف شخص في 12 محافظة يمنية تضرروا جراء الظروف المناخية القاسية، بما فيها الأمطار والفيضانات، خلال الثلث الأول من العام الجاري.