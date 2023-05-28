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اليمن يعلن صدور أول تأشيرة للحجاج اليمنيين للعام الجاري 1440هـ

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الاوقاف والارشاد اليمنية، السبت، صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن لهذا العام 1444هـ.

وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن وزارة الأوقاف أصدرت أول تأشيرة لحجاج اليمن للعام الجاري، البالغ عددهم 24255 حاجا وذلك بعد استكمال استلام جوازات الحجاج من المنشآت المعتمدة للتفويج لهذا العام.

وثمن وزير الأوقاف محمد شبيبة، جهود وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة بالحج، في سبيل تسهيل الخدمات أمام حجاج بلادنا وخدمة ضيوف الرحمن.

وكانت السعودية قد أعادت نسبة عدد الحجاج اليمنيين الى ما كانت عليه قبل جائحة مطلع العام 2020.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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