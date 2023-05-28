اليمن يعلن صدور أول تأشيرة للحجاج اليمنيين للعام الجاري 1440هـ

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الاوقاف والارشاد اليمنية، السبت، صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن لهذا العام 1444هـ.

وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن وزارة الأوقاف أصدرت أول تأشيرة لحجاج اليمن للعام الجاري، البالغ عددهم 24255 حاجا وذلك بعد استكمال استلام جوازات الحجاج من المنشآت المعتمدة للتفويج لهذا العام.

وثمن وزير الأوقاف محمد شبيبة، جهود وزارة الحج والعمرة السعودية والجهات ذات العلاقة بالحج، في سبيل تسهيل الخدمات أمام حجاج بلادنا وخدمة ضيوف الرحمن.

وكانت السعودية قد أعادت نسبة عدد الحجاج اليمنيين الى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا مطلع العام 2020.

