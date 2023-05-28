شكرا لبحثكم عن خبر مُلاك ولجنة اراضي بئر فضل ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بإستعادة أراضيهم المنهوبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / خاص

نظم ملاك ولجنة اراضي بئر فضل صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام محكمة نيابة الأموال العامة وديوان المحافظة بعدن ، للمطالبة بإستعادة أراضيهم المنهوبة والتي تم البسط عليها من قبل القائد العسيري والشوطحي على حسب قولهم .



وتم رفع لافتات تحمل رسائل حادة للجهات المعنية تطالبهم بالتدخل السريع وإعادة الحق لأصحابه بعد سنوات من التلاعب.



وجاء تنظيم هذه الوقفة من قبل ملاك الأراضي بعد سنوات من المتابعات ومن المناشدات بعودة اراضيهم لكن دون فائدة على الرغم من امتلاكهم أوراق رسمية وقانونية تتثبت ملكيتهم للأراصي .



وقال المهندس بدر عبدالعزيز نائب رئيس لجنة اراضي بئر فضل : أن هناك تلاعب من بعض القوى الجنوبية يساندون الأخ العسيري ، ونحن أصحاب حق وأراضينا صرفت لنا منذ عام 1990 وأن مايحدث من ضياع في حق هذه الأراضي للملاك الحقيقين والبسط عليها وتمليكها بسبب استغلالهم لغياب القضاء العادل والانفلات الأمني الحاصل في العاصمة عدن ، " مضيفاً " أن هذه هي أراضينا وحقوقنا ولن نسمح بأن نفرط بحقنا مهما كان وسنضطر أن نحمي أراضينا بأرواحنا.

وناشد المهندس بدر " القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ومحافظ محافظة عدن وعدالة المحكمة بالضغط على هذه الجهات وسرعة استرجاع الأراضي فوراً ، ومحاسبة كل من تسبب بهذا العمل المشين.