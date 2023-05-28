شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجتمع برئاستي مجلسي النواب والشورى ورؤساء الكتل البرلمانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرياض :

اكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدور الوطني الرائد للمؤسسة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تعزيز وحدة الصف حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وقال فخامة الرئيس في اجتماع مشترك للسلطة التشريعة برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر، ان مجلس القيادة الرئاسي على عهده الذي قطعه في اليمين الدستورية بالعمل على قاعدة الشراكة، والتوافق الوطني، مؤكدا وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني.

ووضع فخامة الرئيس رؤساء السلطة التشريعة والكتل البرلمانية امام مستجدات الاوضاع المحلية، وجهود الوساطة الحميدة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وموقف الرئاسة والحكومة الشرعية المتمسك بالمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

وتضمنت الاحاطة الرئاسية عرضا لمسار الاصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والامنية والعسكرية، والافاق المستقبلية لتعزيز هذه الاصلاحات.

كما تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول التدخلات الانسانية والانمائية المدعومة من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات.

ونوه فخامة الرئيس في هذا السياق بدور البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن الذي دشن برعاية رئاسية مؤخرا 229 مشروعا في قطاعات التعليم والصحة والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة، والثروة السمكية وغيرها من القطاعات في المحافظات، والمناطق المحررة.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي التحديات المتشابكة التي تواجه المجلس، والحكومة، خصوصا على الصعيد الاقتصادي، والانساني، في ظل توقف الصادرات النفطية عقب الهجمات الارهابية الحوثية، والبدائل الحكومية لافشال اهداف تلك الهجمات الاجرامية.

واستمع فخامة الرئيس الى توصيات رئاسة واعضاء مجلس النواب والشورى بشان الاداء الرئاسي والحكومي، والاجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات الى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للمليشيات الانقلابية.

واكد رئيسا مجلسي النواب والشورى والكتل البرلمانية، دعم السلطة التشريعية لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة من اجل الوفاء بالالتزامات الدستورية في الدفاع عن النظام الجمهوري، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وحث اعضاء السلطة التشريعية على تسخير كافة الجهود والامكانيات لتقديم النموذج الافضل في المحافظات المحررة، وتحسين القدرات الحكومية لاستيعاب الدعم الاقليمي والدولي على كافة الاصعدة.

واثنى رئيسا، واعضاء السلطة التشريعية على الدور الحاسم لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في ردع التهديدات الارهابية الحوثية، وتخفيف المعاناة الانسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار والتنمية.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي