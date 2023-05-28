"العليمي" يطلع رؤساء السلطة التشريعية والكتل البرلمانية على مستجدات الوساطة السعودية والأوضاع المحلية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الأحد، على الدور الوطني الرائد للمؤسسة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تعزيز وحدة الصف حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



جاء ذلك في اجتماع مشترك للسلطة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر، ورؤساء الكتل البرلمانية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال العليمي إن مجلس القيادة الرئاسي على عهده الذي قطعه في اليمين الدستورية بالعمل على قاعدة الشراكة، والتوافق الوطني، مؤكدا وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني.



ووضع الرئيس "رؤساء السلطة التشريعية والكتل البرلمانية أمام مستجدات الأوضاع المحلية، وجهود الوساطة الحميدة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وموقف الرئاسة والحكومة الشرعية المتمسك بالمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا".



وتضمنت الاحاطة الرئاسية عرضا لمسار الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، والآفاق المستقبلية لتعزيز هذه الإصلاحات.



كما تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول التدخلات الإنسانية والانمائية المدعومة من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات.



ونوه الرئيس بدور البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن الذي دشن برعاية رئاسية مؤخرا 229 مشروعا في قطاعات التعليم والصحة والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة، والثروة السمكية وغيرها من القطاعات في المحافظات، والمناطق المحررة.



وعرض العليمي، التحديات المتشابكة التي تواجه المجلس، والحكومة، خصوصا على الصعيد الاقتصادي، والإنساني، في ظل توقف الصادرات النفطية عقب الهجمات الإرهابية الحوثية، والبدائل الحكومية لإفشال أهداف تلك الهجمات الإجرامية.



واستمع إلى توصيات رئاسة وأعضاء مجلس النواب والشورى بشان الأداء الرئاسي والحكومي، والإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات الى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للمليشيات الانقلابية.



بدورهم، أكد رؤساء مجلسي النواب والشورى والكتل البرلمانية، دعم السلطة التشريعية لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة من أجل الوفاء بالالتزامات الدستورية في الدفاع عن النظام الجمهوري، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.



وحث أعضاء السلطة التشريعية على تسخير كافة الجهود والامكانيات لتقديم النموذج الأفضل في المحافظات المحررة، وتحسين القدرات الحكومية لاستيعاب الدعم الاقليمي والدولي على كافة الأصعدة.



كما أثنى رئيسا، وأعضاء السلطة التشريعية على الدور الحاسم لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة ال السعودية في ردع التهديدات الإرهابية الحوثية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار والتنمية.

