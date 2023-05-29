مأرب.. مهرجان نسائي حاشد احتفاء بالذكرى الـ 33 لتحقيق الوحدة اليمنية 

المنامة - ياسر ابراهيم - أحيت المكونات النسائية الداعمة للشرعية بمدينة مأرب، يوم الأحد، مهرجاناً حاشداً إحياءً للذكرى ال33 للوحدة اليمنية، تحت شعار (الوحدة إرادة شعب، ومستقبل وطن).

وفي الاحتفال، قالت أمل دحوان أمين عام مؤسسة اكليلة للتنمية الانسانية، لقد شكّلت الوحدة التاريخية والجغرافية والحضارية لليمن أرضاً صلبة يقف عليها اليمنيون معتزين بوحدتهم.

وأضافت، رغم ما تمر به اليمن من أوضاع سياسية واقتصادية تستهدف هويتنا وتاريخنا ووحدتنا العظيمة؛ إلا أن اليمن لا يمكن لها الا أن تكون واحدة ارضا وانسانا.

وتابعت دحوان قائلة، "إننا في هذا اليوم أحوج ما نكون للوحدة ولم الصف لمواجهة العدو الواحد المليشيا الحوثية الارهابية".

واكدت سقطرى البقماء- ادارة المرأة والطفل بمكتب الشئون الاجتماعية بمأرب " ان النساء كان لهن دور بارز في التضحيات، حتى تم تحقيق الوحدة اليمنية، كما لعبت المرأة دوراً كبيراً في الحفاظ عليها".

وأضافت البقماء" قطعت المرأة اليمنية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية شوطا كبيرا في الحياة العامة ومسيرة العمل والبناء الوطني والمشاركة المجتمعية".

واكدت على دور المرأة حالياً وهي تخوض رفقة شقيقها الرجل معركة الوطن المقدسة، معركة استعادة الدولة من براثن وإرهاب المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".