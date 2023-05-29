بعد اعتداء على زميلهم.. موظفو جامعة العلوم بصنعاء يدعون للإضراب ويهددون بنشر فضائح الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان موظفو وموظفات جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، الاعتداء الذي تعرض له زميلهم من قبل القيادي الحوثي عبدالعزيز الحاج المعين نائبا لرئيس الجامعة باللطم واشهار السلاح الأبيض في وجهه.

جاء ذلك في بيان صادر عن موظفي وموظفات جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، يوم الأحد، حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، داعيين أولياء الأمور لعدم تسجيل أبنائهم في الجامعة، مهددين بنشر الفضائح المالية والأخلاقية للقيادات الحوثية في الجامعة.

ودعا البيان، جميع الموظفين والموظفات أكاديميين وإداريين إلى الإضراب عن العمل حتى يتم القصاص لزميلهم المظلوم، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والجنائية في حق المدعو "عبدالعزيز الحاج" والذي تم تعيينه نائبًا لرئيس الجامعة، وهو لا يحمل أي مؤهل اكاديمي أو أخلاقي.

كما دعا البيان، جميع أولياء الأمور بعدم تسجيل أبنائهم وبناتهم في الجامعة، حتى يتم القصاص؛ والا فإن الموظفين والموظفات يخلون مسئوليتهم الكاملة عن كل الذي سيحصل لأبنائهم وبناتهم من الاعتداءات ممن لا أخلاق لهم. وفق البيان.

وأكد بيان الموظفين، أنهم سينشرون كل المخالفات التي يقوم بها القيادات الحوثية، سواء من اختلاسات مالية، أو مخالفات أخلاقية.

ودعا بيان الموظفين، كل المنظمات الحقوقية بالوقوف مع الموظف المعتدى عليه وحمايته من التهديدات التي طالته من قبل العصابة الحوثية بنفي الاعتداء الذي حصل له، وعدم الإدلاء بأي تصريحات بسبب التهديدات من هذه العصابة.

وقال البيان، "لقد تابع الموظفين والموظفات أكاديميين وإداريين في جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء والتي تسيطر عليها جماعة الحوثي ما حصل لزميلنا المعتدى عليه باللطم ومحاولة طعنه من قبل المدعو عبدالعزيز الحاج القيادي في جماعة الحوثي والمعين نائبا لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء والمغتصبة من عام 2020م".

وأضاف، "وبعد تأكد كافة الموظفين مما حصل لزميلنا من كل الذين تواجدوا في الحادث، كما تابع الموظفين والموظفات الإجراءات التي تم اتخاذها من ما يسمى بمجلس الإدارة والحراسة القضائية ورئاسة الجامعة من مواقف مخزية ودنيئة حطمت نفسيات الموظفين والموظفات".

وأشار بيان الموظفين إلى أنهم لاحظوا غياب زميلهم المعتدى عليه، وحضور من وصفوه بـ"البلطجي" عبدالعزيز الحاج، بكل تبجح وعنجهية للدوام، وكأن الأمر لم يكن، وكأن كرامة الموظفين مباحة للقيادة الحوثية، وقيادات الحراسة القضائية، في ظل تخاذل من القيادات الحوثية والمتحوثة في الجامعة لما يجرى من اعتداءات متكرره دون حساب او عقاب لمرتكبيها".