بعيداً عن وزارة الدفاع.. الإمارات تواصل تدريب مئات الجنود التابعين لتشكيلات غير حكومية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر عسكرية عن استمرار تقديم دولة الإمارات الدعم العسكري للتشكيلات العسكرية غير الحكومية في اليمن.



وقالت المصادر لـ "يمن شباب نت" إن دولة الإمارات استقبلت منذ بداية العام الجاري نحو500 جنديا من مختلف التشكيلات العسكرية غير الحكومية التي تدعمها خارج إطار وزارة الدفاع وذلك لتأهيلهم بعيدا عن أعين الحكومة.



وأضافت المصادر أن المبتعثين يتبعون (المقاومة الوطنية، وقوات العمالقة، وقوات المجلس الانتقالي) وتم ايفادهم دون المرور بوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة حسبما تنص اللوائح المنظمة للابتعاث.



وأشارت إلى أن جميع المبتعثين تم اخضاعهم لدورة مكثفة في كلية زايد العسكرية في إمارة العين على أن يتم ترقيتهم لضباط بعد انهائهم الدورة المحددة بتسعة أشهر.



يُشار إلى أن دولة الإمارات عمدت منذ تدخلها في اليمن ضمن التحالف العسكري الداعم للشرعية بقيادة السعودية في مارس 2015م، إلى إنشاء تشكيلات عسكرية لا تدين بالولاء للحكومة وأخرى تتبع كيانات تسعى للانفصال وتفرض سيطرتها على مناطق واسعة جنوبي وشرق البلاد.



