شكرا لبحثكم عن خبر منصب جديد لعرفات الضالعي في الأمانة العامة للاتحاد العام لكرة القدم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

أصدر اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي، اليوم في الاجتماع الذي عقد مع لجنة الطوارئ قراراً بتعيين مدير عام مكاتب الشباب والرياضة، عرفات محمد علي الضالعي، أميناً عاماً مساعداً للاتحاد العام لكرة القدم، وذلك في نطاق جهود قيادة الاتحاد الحثيثة إلى رفد هيئات الاتحاد بدماء جديدة ذات تجربة في مجال الشباب والرياضة.

وخلال الاجتماع ناقشت لجنة الطوارئ عدداً من القضايا التي تخص النشاط الكروي على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأطلعت اللجنة على التصور المقدم من لجنة المسابقات فيما يخص النشاط الداخلي للدوري العام القادم وناقشه المجتمعون بشكل مكثف.

وتطرق الإجتماع الى مشاركة المنتخبات و “ روزنامة “ المشاركات الخارجية لمنتخبات الناشئين والأولمبي والمنتخب الوطني الأول.

وفي سياق متصل ناقشت اللجنة عدداً من التصورات المتصلة بنشاط الاتحاد والمنتخبات خلال الفترة القادمة وما تتضمنه من برامج.

كما أقرت اللجنة تكليف الكابتن / محمد سنهوب بتجهيز تصور كامل بتشكيل لجنة الانضباط وعرضها على قيادة الاتحاد لعمل اللازم لتشكيل لجنة الانضباط المُزمع إنشاؤها حال اعتماد التصور المقترح لها.