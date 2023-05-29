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عدن - ياسمين التهامي - السعودية توجه ضربة قوية للمقيمين وتعلن ترحيل وغرامة 3000 ريال لكل من يرتكب هذه المخالفة الشائعة
وضعت الحكومة السعودية عدد من القوانين والإجراءات الهامة التي يجب على جميع المقيمين أن يكونوا على اطلاع ومعرفة بها حتى لا يقعوا بفخ المخالفة، وفي هذا المقال سوف نشرح لكم مخالفة يقع فيها الكثير من المقيمين ويجهلون أن عقوبتها الترحيل فوراً وغرامة مالية تصل إلى 3000 ألف ريال.
الترحيل و3000 الف ريال عقوبة من يرتكب هذه المخالفة
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من أهم الأمور التي يتوجب على الوافد معرفتها هي مدة سريان تأشيرة الخروج النهائي وغرامة تأخره، لذلك سوف نعرض لكم هذه المدة والغرامة التي ستعرض كل من يخالف هذا الإجراء
ما هي عقوبة خروج نهائي ولم يغادر المملكة
إن عقوبة صدور تأشيرة الخروج النهائي للشخص، وعدم مغادرة الأراضي السعودية هي غرامة مالية قدرها ألف ريال سعودي، حيث تم تحديد مدة انتهاء تأشيرة الخروج النهائي بشهرين أو ستين يوماً، وإن البقاء في السعودية بعد انتهاء المدة يعرض العامل لغرامة مالية وقدرها ألف ريال سعودي، في المرة الأولى، بينما يغرم بألفي ريال في المرة الثانية، ويغرم بثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة حسب النظام الجديد.
متى يسقط العامل بعد الخروج النهائي من مكتب العمل
يسقط العامل بعد تأشيرة الخروج النهائي من مكتب العمل، وتطبق عليه العقوبة بعد ستين يومًا من إصدار التأشيرة الخاصة بالخروج النهائي، ولكن يحق للعامل الرجوع مرة أخرى للعمل بتأشيرة دخول جديدة، إلا عند وجود مشكلة أو مخالفة مع هيئة العمل، عندها لا يحق له العودة إلا بعد ثلاث سنوات.
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