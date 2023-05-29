الغارديان: في ظل حكم ديني عنيف في الشمال وسلطة قمعية في الجنوب.. "العرادة" يسعى لبناء نموذج يمني جديد في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - تروي صور ماتيا فلاتي قصة اليمن في ظل الحكومة المعترف بها دوليًا والميليشيات والقبائل المختلفة التي تسيطر على الجزء الجنوبي من البلاد في الحرب الأهلية ضد قوات الحوثي التي عصفت بالبلاد منذ نهاية 2014.



منذ ما يقرب من 15 عامًا، كنت مقيمًا في دمشق، سوريا، كمصور مستقل وكنت محظوظًا بالتعرف على اليمن قبل الحرب الأهلية التي بدأت في نهاية عام 2014. ذهبت إلى هناك عدة مرات، بحرية من الشمال إلى الجنوب ووقعت في حب البلاد التي لم تكن معروفة من الخارج.



عندما بدأت الحرب، كانت التقارير القليلة من هناك تدور بشكل أساسي حول الصراع، لذلك قررت العودة عدة مرات لإعطاء وجهة نظري الشخصية وللتركيز على زاوية لقصة كانت مهمة جدًا بالنسبة لي. هدفي هو محاولة إعطاء الكرامة لهذا البلد.



من المستحيل الحديث عن اليمن في الوقت الحاضر دون الحديث عن الدمار والتفجيرات والإرهاب، لكني أريد أيضًا أن أسلط الضوء على ثرائه الفائق: مناظره الطبيعية الخلابة، وهندسته المعمارية الفريدة وتراثه الثقافي، وقوة الناس، وخاصة النساء، وحقيقة أنه يوجد في اليمن العديد من مواقع اليونسكو التي باتت الآن في خطر.



أود أن أجعل اليمن أقرب إلى الناس من الخارج حتى لا يكون لديهم فقط فكرة عن بلد بعيد مزقته الحرب، بل عن بلد مليء بالتاريخ والغموض والجمال.



ومع ذلك من المهم أيضًا إعطاء بعض السياق حول ما يحدث هناك. في نهاية صيف 2014 وقع انقلاب نفذته قوات الحوثي المتمردة في العاصمة اليمنية صنعاء.



من أولئك الحوثيين؟، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم تأسيس ميليشيا صغيرة في اليمن من أتباع الزيدية، وهي نوع من الإسلام الشيعي.



تبعوا حسين بدر الدين الحوثي، الناشط الذي اعتاد التنديد بما يسمى بخيانة حكومة اليمن لشعبه حيث اتهمها بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.



حاولت الحكومة في ذلك الوقت، بقيادة الدكتاتور علي عبد الله صالح، الرئيس لمدة 30 عامًا، إخضاع المتمردين بقمع عنيف. في عام 2004 قتل الجيش حسين الحوثي لكن أنصاره خلدوه بتسمية جماعتهم باسمه، الحوثي .



بعد سنوات، في منتصف الربيع العربي لعام 2011، أضعفت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية الحكومة. وانضم الحوثيون إلى المظاهرات - أو اختطفوها كما يقول البعض.



في هذا السياق الفوضوي، استولى الحوثيون على بلدات في شمال البلاد في نهاية عام 2014، وخطوة بخطوة، حكم المتمردون الشمال الذي احتلوه بوسائل عنيفة.

اجتمعت المملكة العربية السعودية وتحالف دول إسلامية أخرى في مارس 2015 لإعادة الحكومة اليمنية وطرد المتمردين الحوثيين. لكن بعد ما يقرب من عقد من الحرب، فشل التحالف في القضاء على التمرد وقتل مئات المدنيين.



تنقسم القوات المناهضة للحوثيين تحت مظلة الحكومة اليمنية ببطء إلى فصائل أمراء حرب مختلفة تمولها الإمارات والسعودية.



دعمت أبو ظبي حركة انفصالية جنوبية مختلفة، قررت في أغسطس 2019 مهاجمة حكومتها في عدن للمطالبة باستقلال الجنوب. كل هذه الصراعات تسببت في نزوح أكثر من 4 ملايين شخص.



بعد معركة السيطرة على عدن في عام 2015، تحولت المدينة من مدينة عالمية وحيوية إلى مدينة قاتمة تعاني من جروح الحرب، وتكتسحها أزمة اقتصادية.



يبدو أن التجمعات على الشاطئ، لركوب الخيل، وركوب الدراجات الرباعية، والطائرات الورقية، والسباحة، أو مجرد المشي والدردشة، هي اللحظة الوحيدة لقضاء وقت الفراغ بالنسبة للسكان المنهكين.



تستمر الحياة في عدن. يعرض الشباب على العائلات ركوب الخيل على الشاطئ في عطلاتهم. ولجذب السياح المحليين، يحاولون الاستعراض مع خيولهم.



إلى الشمال، في محافظة مأرب، آخر معقل شمالي تسيطر عليه الحكومة، جعل مليوني نازح من جميع أنحاء اليمن العاصمة الإقليمية واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في البلاد.



تتدفق العائلات المحلية على مناطق سد مأرب القديم للنزهات والحمامات المنعشة. هذا النوع من النشاط في الهواء الطلق، في مناطق ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية، هو نشاط حديث.الحياة في مدينة مأرب طبيعية والأمن الداخلي ممتاز والمدينة مزدهرة حتى لو كانت الحرب على بعد كيلومترات قليلة.



يقول سيف ناصر مثنى، المسؤول عن النازحين في مأرب، إنه استقبل 12 ألف عائلة نازحة بسبب هجمات الحوثيين عام 2021. وقال: "لدينا الآن 189 مخيماً في المدينة وفي (الوادي)".



وتابع "نحن نقدم الحد الأدنى من الخدمات لهؤلاء الأشخاص لأن أكثر من نصف ميزانيتنا يذهب إلى المجهود الحربي. التحدي الذي نواجهه هو توصيل هذه المخيمات بالكهرباء وبناء المدارس حتى يحصل الأطفال أخيرًا على التعليم".



وقال مثنى:" في عام 2022 انخفضت المساعدات الإنسانية بنسبة 75٪. ورغم كل الصعوبات التي واجهتنا، استقبلت القبائل اليمنيين من كل مكان دون عنصرية. يأتي هؤلاء النازحون بمهارات ومعارف مكنت المدينة من التطور".



تشير التقديرات إلى أن عدد سكان المدينة الصغير قبل الحرب البالغ حوالي 400000 قد نما إلى ما بين 1.5 مليون و 3 ملايين شخص، مع استقر الجزء الأكبر من الوافدين الجدد في المدينة.



وبينما يسقط شمال البلاد في ظل حكم ديني عنيف تحت قيادة المتمردين الحوثيين والجنوب يسيطر عليه انفصاليون تدعمهم الإمارات يتحولون تدريجياً لسلطة قمعية، فإن مأرب لها تطلعات سياسية خاصة بها.



يحاول المحافظ سلطان علي العرادة، المسؤول عن المدينة منذ عام 2012، بناء نموذج يمني جديد.



في سبتمبر 2014، وحد جميع القبائل المحلية لإنشاء جبهة مشتركة ضد المتمردين الحوثيين . ومن الأمثلة على ذلك قبيلة بني شداد. أرضها التي أصبحت، في عام 2015 ، جبهة رئيسية تقع في الصحراء الشمالية لمدينة مأرب، وهي منطقة تسمى رغوان. من الصعب الدفاع عن أراضيها الشاسعة حيث تمتد خطوط المواجهة على طول الصحراء.



بينما لا يزال الاستياء قائمًا بين القبائل في مأرب، تظل المدينة المنطقة الوحيدة التي تشهد التعاون الكامل بين الجيش الوطني والقوات القبلية.



في عام 2015، أعاد العرادة إرساء العدالة من خلال تعيين قضاة جدد وإغلاق متاجر الأسلحة داخل المدينة. ثم انخفضت الجرائم بنسبة 70٪. كما تم إنشاء لواء من ضابطات الشرطة. تفاوض مأرب على 20٪ من عائدات النفط والغاز مع الحكومة المركزية.



بفضل هذه الإيرادات، ينتهج سياسة تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، بما في ذلك شبكة من الطرق والمدارس والإنارة العامة وحتى ملعب كرة قدم كبير.



يقول العرادة "نريد أن ينتشر النموذج السياسي الذي نصنعه هنا في كل مكان في البلاد. بدون الحرية، لا يمكن للحكومة أن تكون مستقرة. لذلك علينا أن نسمح للناس بالتعبير عن آرائهم."



كما يجري بناء مطار مدني. ويتقاضى الموظفون المدنيون رواتب شهرية، وهو أمر نادر الحدوث في اليمن منذ بداية الحرب.

المصدر: الغارديان- ترجمة: يمن شباب نت