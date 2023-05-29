اليمن.. مدير أوقاف شبوة يهدد عددا من خطباء المساجد بعد مغادرتهم "مجموعة واتساب"

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه مدير الأوقاف في محافظة شبوة، اليوم الإثنين، إنذارا لخطباء مساجد غادروا مجموعة واتساب خاصة بالأوقاف بالمحافظة جنوب شرقي اليمن.



وقال مدير الأوقاف محسن محمد حسين في وثيقة عنونها بإنذار إلى عدد من خطباء المساجد في عتق وبيحان، إن مغادرتهم مجموعة واتساب تمرد وخروج عن ولاة الأمر.



وأشار إلى أن الخطباء يجب عليهم البقاء في المجموعة كوسيلة عمل لهم، وحذرهم من المغادرة مجدداً.



وقتل عناصر من قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الشيخ عبدالله الباني أحد أبرز الخطباء بعد تأديته خطبة وصلاة عيد الفطر في بيحان في جريمة هزت الرأي العام في اليمن.



وكان مسؤولون محليون سابقون في شبوة، قد اتهموا مدير مكتب أوقاف شبوة المحسوب على التيار الجامي المتشدد والموالي للانتقالي المدعوم إماراتيا بالتحريض على الشيخ الباني، في ظل حملة ممنهجة تستهدف الخطباء والدعاة الذين ينتمون إلى التيار المعتدل.

