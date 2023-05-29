بلغ عددهم نحو 3 آلاف مواطن.. حكومة اليمن تعلن استكمال عملية إجلاء رعاياها في السودان

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الإثنين، استكمال عملية إجلاء كافة الرعايا من مدينة بورتسودان السودانية الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن.



وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك عبر "تويتر": "انطلقت قبل قليل رحلة الإجلاء الجوية الأخيرة، لعدد ١٥٠ مواطنا ومواطنة على متن الخطوط الجوية اليمنية".



وأضاف، "بهذا نعلن استكمال إجلاء كافة رعايانا المتواجدين في مدينة بورتسودان الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن بعدد إجمالي بلغ ٢٨٩٤ مواطنا ومواطنة".



وأوضح ابن مبارك، أنه "تم إجلاء عدد ٨٦٤ بحرا بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مدينة جدة، وعدد ٢٠٣٠ تم إجلاءهم جوا إلى مدينتي عدن وصنعاء على متن الخطوط الجوية اليمنية".



وأشاد وزير الخارجية، بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلت من قبل بلاده في الخرطوم وكذلك لجان المتابعة التي عملت ليلا ونهارا لتسيير عملية الإجلاء برغم الأعداد الكبيرة والصعوبات على الأرض نتيجة للأحداث المؤسفة في جمهورية السودان الشقيقة.



وأكد أن "محدودية الإمكانيات بسبب انقلاب المليشيات الحوثية ونهبها لمقدرات الدولة وحربها الاقتصادية على الشعب اليمني؛ لن يكون عائقا أمام الحكومة الشرعية، في تسخير كافة امكانياتها لرعاية مواطنيها وتذليل كافة الصعوبات أمامهم".

