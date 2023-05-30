الجوف.. رياح شديدة تُدّمر مساكن أكثر من عشر أسر نازحة شرقي المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - دمرت الرياح الشديدة، مساكن أكثر من عشر أسر نازحة في المناطق الصحراوية شرقي محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



وقالت مصادر إعلامية، إن أكثر من عشر أسر نازحة في منطقة "الريان" الصحراوية شرق الجوف، باتوا في العراء بعد أن دمرت الرياح مساكنهم.



وأوضحت المصادر أن تلك المساكن عبارة عن خيام صغيرة، وقد اقتلعتها الرياح مع كل ما بداخلها الأثاث.



وأشارت إلى أن الأسرة باتوا في مأساة إنسانية حقيقة.



ولجأت آلاف الأسر في محافظة الجوف اليمنية إلى النزوح إلى مناطق صحراوية خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وذلك فرارا من انتهاكات مليشيا الحوثي التي تحكم سيطرتها على غالبية مديريات المحافظة بما في ذلك عاصمتها "الحزم".

