يعد حجز شاحنات الدقيق بتعز.. سلطان السامعي يهاجم سلطة الحوثي ويصفه بـ"قراقوش"

المنامة - ياسر ابراهيم - شن عضو المجلس السياسي الأعلى للمليشيا سلطان السامعي هجومًا غير مباشر على عبدالملك الحوثي، واصفًا طريقة الحكم التي يديرها عبدالملك الحوثي بأنها طريقة "حكم قراقوش".

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه مليشيا الحوثي، احتجاز ومنع دخول شاحنات تجارية محملة بمادة الدقيق المحلي، في عدد من منافذ المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة.

وقال السامعي في تغريدتين له على تويتر، الاثنين، إن قرار الحوثي منع دخول الطحين من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثي، واشتراط إدخالها عبر البحر يأتي لتجويع الشعب.

وأشار السامعي إلى خطورة احتجاز شاحنات نقل الطحين، في ظل موسم الأمطار. لافتا في ختام تغريدته إلى أن حكم عبدالملك الحوثي يشبه" حكم قراقوش".

وقراقوش شخصية تاريخية من القرن الرابع الهجري، كان مثالا عن الجور والظلم والأحكام الغريبة.

ومن نماذج حكم قراقوش التي تشبه قرار الحوثي حظر استيراد البضائع من المناطق المحررة واشتراط توريدها عبر الحديدة القصة التالية التي ينقلها كثير من المؤرخين:

" شكا رجل إلى قراقوش تاجرًا أكل عليه أمواله، فاستدعى قراقوش التاجر وسأله عن السبب فقال التاجر: "ماذا أفعل له أيها الأمير؟ كلما وفرت له الأموال لأسدد له دينه بحثت عنه فلم أجده".

وفكّر قراقوش كعادته ثم حكم بأن يسجن الرجل صاحب الدين حتى يعرف المدين مكانه، حين يريد تسديد الدين له، فهرب الرجل قائلا: "أجري على الله".