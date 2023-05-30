اليمن.. مصرع ثلاثة حوثيين وإصابة آخرين في مواجهات مع قوات الجيش غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، غربي تعز، ( جنوب غرب اليمن).



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان له، إن ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم، وجرح آخرون خلال مواجهات مع الجيش والمقاومة بالقحيفة ـ حمير التابعة لمديرية مقبنة، غربي تعز.



وفي وقت سابق أمس الاثنين، استهدفت مدفعية الجيش موقعا لإقلاع طيران مُسيّر تابعا للحوثيين، وذلك بعد أن شنت المليشيا قصفا مُسيّرا على مواقع الجيش في جبهتي الصرمين شرق المدينة وجبل هان غربي مدينة تعز.



ومنذ عدة أيام صعّدت مليشيا الحوثي من عملياتها العدائية في عدة جبهات بمحافظة تعز، تزامنا مع استقدامها تعزيزات جديدة وقيامها باستحداثات ميدانية في محيط المدينة.

