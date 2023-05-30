شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صفارات إنذار تدوي السعوديه في هذه الاماكن تحسبا لوقوع كارثه... وتنصح المواطنين بالالتزام بيوتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �بينت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية..

كانت هذه تفاصيل خبر صفارات إنذار تدوي السعوديه في هذه الاماكن تحسبا لوقوع كارثه... وتنصح المواطنين بالالتزام بيوتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.