إب.. انتـ حار شاب في المدينة القديمة وغرق طفل في سد مائي بالسدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم شاب على الانتـ حار في مدينة إب، فيما توفي طفل غرقا في سد مائي بمديرية السدة شمالي شرق المحافظة (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن شابا من سكان مدينة إب القديمة، يُدعى "إسماعيل الميتمي" أقدم أمس الاثنين على الانتـ حار في ظروف غامضة.



ورجحت الأسباب أن تكون الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها هي من قادته إلى الانتـ حار.



وفي سياق آخر، توفي طفل غرقا في سد مائي بمديرية السدة، شمالي شرق إب.



وقال سكان محليون، إن طفلا في الثالثة عشر من عمره، يُدعى "سامر عبده محسن البدوي" من أهالي منطقة العود بالنادرة، غرق في سد مائي بمديرية السدة، أثناء محاولته السباحة في السد.



وتأتي الحادثة، في ظل حوادث مكررة تشهدها عموم محافظات اليمن، في ظل امتلاء السدود والحواجز الماضية جراء استمرار هطول الأمطار، ومحاولة الأطفال السباحة في تلك السدود وسط غياب فرق الإنقاذ وأدوات السلامة.