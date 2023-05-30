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عاجل : السعودية تُمهل جورجينا عشيقة رونالدو 24 ساعة لمغادرة البلاد لهذا السبب الصادم والمعيب !

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع أن الجميلات في المهرجات كثيرات، إلا أن عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، زوجة لاعب النصر البرتغالي ، قد خطفت الأضواء، أثناء حضورها الدورة الـ76 لمهرجان كان السينمائي لعام 2023.


وبحسب ما أورد موقع  “ديلي ميل” البريطاني، فقد حضرت جورجينا رودريغيز العرض الأول لفلم (L’Été dernier) في مهرجان كام السينمائي 2023 يوم الخميس.
وشاركت جورجينا في جلسة تصوير، وارتدت عارضة الأزياء الإسبانية البالغة من العمر 29 عاما، فستانا ذهبيا متلألئا مزينا بإكسسوارات إطلالتها بالأساور والأقراط الفضية، ووضعت شعرها في شكل ذيل حصان جانبي في مهرجان كان السينمائي.
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الجدير بالذكر أن جورجينا رودريغيز من  مواليد في 27 يناير 1994،هي عارضة أزياء، وراقصة وممثلة أرجنتينية-إسبانية.
 بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الأزياء، تمكنت من كسب أكثر من 40 مليون متابع عبر حسابها الشخصي في إنستغرام. 
ظهرت على غلاف مجلة «صحة المرأة» الإسبانية في عدد يوليو 2018 وظهرت لها صورة فوتوغرافية في مجلة «هاربر بازار» في عدد يوليو 2018. كما ظهرت على أغلفة العديد من المجلات الأخرى في الماضي، بما في ذلك «مجلة في أي بي» (البرتغال)، و«مجلة الحب» (إسبانيا)، و«مجلة نوفا جينتي» (البرتغال)، و«مجلة لوكس» (البرتغال) و«مجلة المغنية دونا» (إيطاليا).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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