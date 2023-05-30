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عدن - ياسمين التهامي - سيارة تويوتا فورتشنر 2024 بمواصفات خياليةالفخامه وصلت أذهلت السعوديين..!
في السطور القادمة سوف نستعرض اهم مواصفات تويوتا فورتشنر 2024 من حيث قوة واداء المحرك ، وما تحتويه تويوتا فورتشنر 2024 من وسائل ترفيه وانظمة امان ، وهل تعد قيمة جيدة مقابل السعر ، وما هي ابرز مميزات وعيوب تويوتا فورتشنر 2024 ، الفرق بين فئات تويوتا فورتشنر 2024 ، اسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2024 في السعودية ، ومعرفة ما هو الجديد في تويوتا فورتشنر 2024 .
، هذا ويتم تقديم تويوتا فورتشنر 2024 في السوق السعودي من خلال الوكيل الرسمي لها في السعودية مجموعة ( عبداللطيف جميل للسيارات )
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تتميز تويوتا فورتشنر 2024 بوجود مجموعة قوية من المحركات للاختيار بينها سواء محرك بنزين او ديزل وهي كتالي :
المحرك الاول بنزين
سعة المحرك : 2.7 لتر
عدد الاسطوانات : 4 اسطوانات
القوة الحصانية : 164 حصان
العزم : 245 نيوتن / متر في 4000 دورة في الدقيقة
الدفع : خلفي
القير : اوتوماتيك 6 سرعات
المحرك الثاني ديزل
سعة المحرك : 2.4 لتر
عدد الاسطوانات : 4 اسطوانات
القوة الحصانية : 147 حصان
العزم : 400 نيوتن / متر
الدفع : رباعي
القير : اوتوماتيك 6 سرعات
المحرك الثالث بنزين
سعة المحرك : 4 لتر
عدد الاسطوانات : 6 اسطوانات
القوة الحصانية : 235 حصان
العزم : 376 نيوتن / متر
الدفع : رباعي
القير : اوتوماتيك 6 سرعات
المحرك الرابع ديزل
سعة المحرك : 2.8 لتر
عدد الاسطوانات : 4 اسطوانات
القوة الحصانية : 201 حصان
العزم : 500 نيوتن / متر
الدفع : رباعي
القير : اوتوماتيك 6 سرعات
مواصفات فورتشنر 2024 الخارجية
عجلات ألمنيوم مقاس 17 بوصة
حجم الإطارات: 265 / 65R17.5
المصابيح الأمامية ليد
تعديل ارتفاع المصباح التلقائي
دخول بدون مفتاح
الدفع : رباعي
القير : اوتوماتيك 6 سرعات
مواصفات فورتشنر 2024 الخارجية
عجلات ألمنيوم مقاس 17 بوصة
حجم الإطارات: 265 / 65R17.5
المصابيح الأمامية ليدعديل ارتفاع المصباح التلقائي
دخول بدون مفتاح
مقابض أبواب خارجية من الكروم
مقابض أبواب خارجية من الكروم
عتبة جانبية
مرايا خارجية بلون الهيكل يتم التحكم بها كهربائياً
كشافات ضباب امامية
مصابيح نهارية ليد
مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيا
عوارض السقف الرمادي
مواصفات تويوتا فورتشنر 2024 الداخلية
تكييف امامي بتحكم اوتوماتيكي
تكييف هواء خلفي يتم التحكم فيه تلقائيًا
فرش من القماش
التحكم في ارتفاع مقعد السائق
ناقل الحركة خلف عجلة القيادة
عصا تروس ملفوفة بالجلد
إضاءة أرضية داخليةإضاءة أرضية داخلية
منفذ USB خلفي مزدوج “شحن سريع
عجلة قيادة متعددة الاستخدامات
عجلة قيادة مكسوة بالجلد مع ترصيعات خشبية
أزرار التحكم في عجلة القيادة
فتحة تبريد داخل صندوق القفازات العلوي
باب الراكب الأمامي مع تحكم مركزي في القفل
مواصفات تويوتا فورتشنر 2024 من حيث الترفيه
شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات
أبل كار بلاي
منافذ USB
منفذ كهرباء 12 فولت
بلوتوث
مواصفات تويوتا فورتشنر 2024 من حيث الراحة والأمان
حساسات ركن أمامية وخلفية
وسائد هوائية امامية
مثبت السرعة
الكاميرا الخلفية
الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
التحكم في الاستقرار (VSC)
نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPWS)
نظام مضاد للسرقة لمنع تشغيل المحرك
مساعد بدء صعود المنحدرات (HAC)
التحكم في الجر (TR
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