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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تقرر منع دخول أبناء هذه الدولة إلى المملكة وترحيل جميع المتواجدين منهم في هذا التاريخ!

وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية نوهت إن الحسم من أجور العمالة غير المنتظمة بدون سببب يعتبر مخالفة تستوجب تقديم شكوى ضد المؤسسة.وبينت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها على موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الشأن: “حسم أجر العامل لسبب غير نظامي يعتبر مخالفة للنظام”. الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل اقراء ايضاً : ودعت المتضرر إلى تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال الرابط التالي: الابستور : ( من هنا ). الأندرويد : ( من هنا ). حالات الحسم من الأجور ونسبة الحسم منها لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية: -استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على (10%) من أجره. اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا. -اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق. -أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال، أو أي مزية أخرى. -الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه. -استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهريًا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل مالم يتضمن الحكم خلاف ذلك. -ويستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى. لا يجوز ــ في جميع الأحوال ــ أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، مالم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة. أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر السعودية تقرر منع دخول أبناء هذه الدولة إلى المملكة وترحيل جميع المتواجدين منهم في هذا التاريخ!

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