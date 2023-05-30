شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدقوا ماهي تلك المفأجأة؟البنك المركزي السعودي يعلن عن مفاجأة أفرحت جميع السعوديين تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن تصدقوا ماهي تلك المفأجأة؟البنك المركزي السعودي يعلن عن مفاجأة أفرحت جميع السعوديين تعرف عليها

يعلن البنك المركزي السعودي عن بدء التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بنسخته الثالثة ويهدف البرنامج إلى توظيف وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار. مبيّنًا أن البرنامج صُمّم بالتعاون مع كلية “وارتون” في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال.

ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية ويتضمن التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة؛ لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة، والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

اقراء ايضاً :

وأفاد البنك المركزي أن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية يشمل دورة فنية متقدمة، وتدريبًا على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالمية. كما يتضمن برنامج تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي، يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات، والعمل في إحدى المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار بمزايا وظيفية مميزة، إلى جانب توفير مجموعة من البرامج التطويرية المستمرة لصقل المهارات الفنية الاستثمارية.

وأشار البنك المركزي إلى أن التقديم للالتحاق بالبرنامج سيكون متاحًا لكلا الجنسين ويستمر حتى الثلاثين من شهر يونيو 2023م، ويتطلب أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو إدارة الأعمال أو التخصصات ذات الصلة من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وألّا يتجاوز عمر المتقدم 27 عامًا، إلى جانب اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية، علمًا أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف للبنك المركزي السعودي

.