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عدن - ياسمين التهامي - شاهد سعودية عشرينية تروي تجربتها: لاحظت هذا يظهر على جسدي بعد شهر من شرب الكركم

الكركم أو العقدة الصفراء هو تابل يستخدم كثيرًا في الحضارات الاسيوية، وهو أحد مكونات الكاري. إنه يعطي الطعم واللون لمختلف األطباق، ولديه أيضًا خصائص مهمة مضادة لألكسدة، مضادة لاللتهاب، مضادة للسرطان ومضادة للكآبة اقراء ايضاً : . سنشرح لكم اليوم من كله لك ما هي فوائده وبأي طريقة تستطيعون إدخاله في طعامكم يوميًا، مثًال في تحضير وصفات مبتكرة ولذيذة ترضي أذواق كل الناس.الكركم : خصائصه المضادة لأللم والمضادة للسرطان الكركم هو من نفس عائلة الزنجبيل. الجزء المستخدم من أجل خصائصه الطبية هو الجذر.تستطيعون إدخال هذا التابل في نظامكم الغذائي عن طريق إضافته إلى أطباقكم المفضلة قد يعجبك ايضا شاهد سعودية عشرينية تروي تجربتها: لاحظت هذا يظهر على جسدي بعد شهر من شرب الكركم

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