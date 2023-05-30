محافظ حضرموت يبحث مع السفير السعودي تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، الثلاثاء، مع سفير السعودية لدى اليمن المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية محمد آل جابر تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية بالمحافظة شرقي البلاد.



وبحسب المكتب الإعلامي للمحافظ فإن جرى خلال اللقاء بالرياض بحث جهود السعودية لدعم الشرعية وإحلال السلام، الى جانب مناقشة التدخلات الانسانية والاغاثية التي تقدمها المملكة لبلادنا عمومًا وحضرموت على وجه الخصوص.



وقال إن "الاجتماع خلص إلى اعتماد البدء خلال 60 إلى 90 يومًا في تنفيذ مشروع مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لعلاج السرطان بمدينة المكلا".



واتفاق الجانبان على "بحث الحلول العاجلة لتحسين الكهرباء بالمحافظة خلال لقاء مع المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة بالرياض".



كما اتفقا على نزول فريق فني للاطلاع على الدراسات الفنية لاستكمال الطريق الدائري والجسور البحرية، ورفع تقرير فني بالدراسات الخاصة بمشاريع المياه بالوادي والساحل، والمساهمة في تنفيذ الخط الناقل لكهرباء الساحل والوادي.



من جانبه، أكد سفير السعودية حرص المملكة على مواصلة دعمها ومواقفها تجاه اليمن انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وامتدادًا لأواصر الاخوة والجيرة، وفق المكتب الإعلامي.

