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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تزف خبر سار لكل من تجاوزت فاتورة استهلاكه 1000 ريال.. لن يتم فصل التيار مهما كان

قبل ايام قامت شركة الكهرباء السعودية باصدار توجيه هام للمواطنين والمقيمين المشتركين في خدمة الكهرباء الذين تجاوزت قيمة الفاتورة الخاصة بهم مبلغ 1000 ريال سعودي.

حيث كشفت بأنها سوف تقوم بفصل الخدمة عن المواطنين الذين لم يقوموا بالسداد، الا انها اليوم قامت بزف بُشرى كبرى لهم وهي تقسيط فاتورة الكهرباء على دفعات.

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حيث سوف يتمكن المستفيد من دفع الفاتورة بالتقسيط على دفع متتالية فلا يُرهقه الدفع، لذا دعونا نوضح لكم كيف يمكن هذا الأمر، بل وكيفية الاستعلام عن الفاتورة بشكل إلكتروني عبر الشبكة.

ماهي طريقة تقسيط فاتورة الكهرباء بالسعودية؟

يمكن لكافة المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، تقسيط فواتير الكهرباء الخاصة بهم في حالة واحدة فقط، وهي عندما يتراكم علي الفرد أكثر من فاتورة لعدة شهور، ويتم ذلك بشكل إلكتروني بعد إستخراج فاتورة الكهرباء، من خلال موقع شركة الكهرباء السعودية، ثم يقوم المواطن بعد ذلك بدفع قيمة 50% من الفاتورة، ودفع باقي المبلغ مع فاتورة الشهر القادم.

كما أتاحت الشركة للمواطنين أمكانية الحصول علي نموذج طلب تقسيط للفاتورة واتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول الي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي.

ثم انقر علي الخدمات العامة.

اضغط علي الشركة السعودية للكهرباء.

اضف رقم الحساب او الفاتورة الخاص بك.

قم بإرفاق المبلغ الذي ستقوم بتسديده.

ادخل كود التحقق الذي سيرسل لك علي هاتفك الجوال السابق تسجيله، في المكان المخصص له.

سوف ترسل لك الشركة رسالة تفيد بنجاح سداد القسط.

طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

يمكن للمواطنين التواصل مع الشركة، للشكاوي او الاستفسارات من خلال اتباع الطرق التالية:

التواصل عبر الرسائل الخاصة بحساب العناية بالمشتركين علي تويتر.

كما يمكن التواصل من خلال الاتصال علي رقم الخدمة وهو 092001100.

تحميل تطبيق الكهرباء علي الهاتف الجوال من متجر بلاي.

ثم أتاحت الشركة التواصل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

لكي تتمكن من معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الي الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

اختر خدمة الفواتير، والموجودة في الأسفل ضمن خدمات المشتركين.

ثم انقر علي خيار إظهار الفواتير الإلكترونية.

قم بكتابة رقم العداد الذي ترغب في الإستفسار عنه، ثم انقر فوق خيار عرض الفاتورة.

سوف تظهر أمامك كافة الفواتير المستحقة للدفع