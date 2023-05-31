شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية تروي قصتها المحزنة: هكذا تعاملت مع اخي المراهق وابن عمي المنحرف.. لن تتوقع ماذا فعلت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - روت فتاة سعودية من أسرة محافظة تفاصيل الصدمة التي تعرضت لها عندما اخذت جوال أخوها المراهق لتتصل لصديقتها، وقادها الفضول لفتح تطبيق الواتساب على هاتفه فأكتشفت مفاجأة جعلتها تنهار من الصدمة، خصوصاً أن أخوها شاب ملتزم وليس لها أصدقاء من رفقاء السوء، وهو ما جعلها تنصدم من المفاجأة التي وجدتها على هاتفه، موضحة أنها لجأت إلى حيلة خطيرة استطاعت من خلالها أن تبعد أخوها عن تلك الأعمال المحرمة دون أن يكتشف ذلك أحد من أفراد اسرتها التي وصفتها بالمحافظة والملتزمة.انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي قصة فتاة سعودية تحدثت فيها عن تفاصيل ما وجدته في جوال أخوها المراهق عندما أخذته منه لتتصل بصديقتها.تقول الفتاة في بداية قصتها: “طبعاً حنا من عائلة ولله الحمد متدينة ومحافظين لكن أهلي شوي متشددين في بعض الأمور، المهم الله يسلمكم انا عندي اخ اصغر مني عمره اثنين وعشرين سنة وطيب جداً وعلى نياته وهو بالاساس اصلا ماعنده أصحاب، يعني من المسجد للبيت، وبحكم اني انا اقرب وحدة له من اهلي حسيت فجأة بتغير في سلوك الولد يعني صار منعزل، يجلس لوحده نروح النادي ما يبغى يقعد معانا حتى الاكل ما يبغى ياكل معانا ياخد اكله كدا ويروح ياكل لوحده، وكل وقته على الجو هذا”.

وتضيف الفتاة “أخي كان حاط بصمتي مع بصمته رمز للقفل حق الجوال حقه، يعني اقدر افتح جواله متى ما بغيت. وفي يوم من الأيام كنت ابى افتح جواله إلا الاقيه حاذف البصمة، فأنصدمت في ذلك الوقت، وعرفت ان الولد من جد فيه شيء ومخبي شيء عني.وواصلت الفتاة سرد قصتها قائلةفي اليوم الثاني طلبت من اخي يجيب لي الجوال بمقلب صديقتي، وهو على نياته راح اعطاني الجوال، وعندما فتحت وجدت مصايب وكان مشترك بجروب واتس كله أفلام مخلة وقذارة، فرجعت الجوال لأخي وانا ارتجف وقلت له جاني اتصال ابكلم وحدة كذا وارجع أمقلب صديقتي بعدين، ورحت إلى الفراش وانا ابكي بحرقه ومش عارفه اش أسوي.

طبعا مستحيل يعني اخلي اخوي كذا انا افكر ايش اللي خلاه يدخل هذا القروب ومن فين عرف اصلا هذولا الشباب حتى في ارقام يعني ما هي من دولتنا وما يعرف احد يعني حتى اني ما اقدر ابلغ عليهم يعني اهلي ولا ابلغ عليه حتى اهلي ما اقدر اكلم ولااحد.اهلي والله العظيم لو بقول لهم بيطيح من عيونهم اصلا بيستنقصونه مرة واهلي ما يتفاهمون ابدا وهو المسكين يعني فرح باصحابه حتى لو كانوا اصحاب سوء.

جلست واقول ببالي مو يقولون ان كيدهن عظيم وين كيدك يا بنت?ولا تجي فكرة ويا ربي والله اني احمد الله عليها.

طبعا الاغلب يمكن يعرف حركة في حركة كذا في الواتساب بتسوونها يعني وهي حركة تجسس.

تفتح يعني تقدرون نسخة ثانية من الواتساب بالشخص وتصير يعني كأنه تتابعه كذا من غير ما يحس فيك.

المهم اخذت الايباد وحملت عليه الواتساب وجهزت الايباد وقررت اني اراقبه من بعيد بدون ما يدري كنت اخذت جوالي على اساس اني باكمل يعني مقلبي في صديقتي وكذا المشكلة هو كان عندي وانا اسوي هذيك الحركة حركة التجسس وما عرفت كيف اتصرف.وانا اللي اقفل ايبادي وادق من جوالي الثاني على اساس اني اكلم ورجعته لجواله. قلت اسمع مو مكتوب اني امقلبها اليوم بكل مرة ما تزبط كذا.اروح الغرفة اتصفح الواتساب من جهازي. المهم بعد يومين الاقيه مع ولد عمي بالخاص يسولفون على القروب هذا ووساخته كنت بموت من القهر.

قمت طبيت كذا معاهم في وسط المحادثة واسولف معاهم بنفس الخاص اللي يعرف الحركة حيفهمني ايش انا اقصد.

والله اني جلطتهم جلط كل اسرارهم قلت لهم انا من الداخلية وترى انا مراقبكم وعندي تصريح ادخل جوالاتكم واسمع مكالماتكم وترى اقدر اشوف كل رسائلكم اللي تكون عالجوال وسيتم القبض عليكم باسرع وقت اذا ما تعدلتم ولا عدلتم من اخلاقكم.واعطيهم كذا معلومات عنهم على اساس انهم يقتنعون اني انا فعلا من الداخلية وعارف وش اللي يصير بالقروب هذاك من قذارة وصلت.

اقول لهم يعني على العواقب والعذاب اللي بيلاقونه من ربي بالاخرة قبل عواقب الدنيا اصلا وغرامة وكم سجن وما ودي اني اطبق القانون عليكم عشان ما تنفضحون وتصير سمعتكم عند اهلكم واقاربكم شينة.

انتم عارفين يعني ايش بيصير تعرفون التصريحات اللي صارت والعواقب اللي تجي من ورا اللي ينشر مقاطع يعني مخلة وكذا.

المهم اني خرشتهم خرش الله وكيلكم صدقوا من جد اني انا من الداخلية.

ما ناقص بس اللي احط لي كذا نجمتين ولا كم؟كم؟.