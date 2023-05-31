شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تغير نظام التعليم بالمملكة 11 قرار تاريخي بامر ملكي مجلس الوزراء السعودي يوافق على التقويم الدراسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وافق مجلس الوزراء اليوم على التقويم الدراسي للعام 1445هـ (2023 / 2024م)، وعلى القواعد المنظمة للتقويم الدراسي، كما وافق المجلس على سياسة تنمية الطفولة المبكرة والإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر. تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع التعليم ورعاية الطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية. حيث يلعب التقويم الدراسي دورًا حاسمًا في تنظيم الأنشطة والفعاليات التعليمية وتحديد مدة الدروس والإجازات. وبالمثل، تهدف سياسة تنمية الطفولة المبكرة إلى تعزيز رعاية الأطفال في سن مبكرة وتوفير بيئة تعليمية وتربوية محفزة تساعدهم على النمو الصحيح والتطور الشامل. أعلنت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية عن قرار هام صادر عن مجلس الوزراء بشأن التقويم الدراسي للعام 1445 بعد التعديل الأخير. وقد أكدت الوزارة أن السنة الدراسية المقبلة ستتكون من ثلاث فصول دراسية تبدأ في عام 2023 وتنتهي في عام 2024، بالإضافة إلى توضيح القواعد المنظمة لهذا التقويم الدراسي المعدل. ولقد وافق المجلس أيضًا على سياسة تنمية الطفولة المبكرة وتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر.

وقد رئس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، خادم الحرمين الشريفين، حيث تم مناقشة أعمال الدولة في الفترة الأخيرة، وبخاصة تعزيز العلاقات بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة على المستويين الثنائي

والمتعدد الأطراف في مختلف المجالات. وقد تم التأكيد على مخرجات الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي-العراقي التي عُقِدت في جدة وتضمنت توقيع مذكرات تفاهم في عدة مجالات، وتأكيد على عزم البلدين على زيادة التعاون لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز أمن واستقرار المنطقة وتعزيز عجلة التنمية.

تغير نظام التعليم بالمملكة 11 قرار تاريخي بامر ملكي.. مجلس الوزراء السعودي يوافق على التقويم الدراسي.