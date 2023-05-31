شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول صاروخ باليستي منذ انتهاء الهدنة.. شبوة تحت قصف الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في تطور لافت وخطير، قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية بصاروخ باليستي محافظة شبوة اليمنية للمرة الأولى منذ انتهاء الهدنة المدعومة أمميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت القوات الجنوبية في بيان، فجر الأربعاء، أن انفجارا ضخما وقع بالقرب من منطقة سكنية في مديرية مرخة بمحافظة شبوة وذلك عقب سقوط صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية.

وبحسب البيان، سقط الصاروخ الباليستي بجوار معسكر اللواء الخامس دفاع شبوة، فيما سمع دوي الانفجار المدو بمناطق سكنية مجاورة ما أثار الهلع والخوف لدى السكان.

وأكد البيان أنه "لم ينجم عن الاستهداف الحوثي أي أضرار بشرية أو مادية"، مشيرا إلى أن الهجوم الصاروخي تزامن مع كسر قوات اللواء الخامس دفاع شبوة هجوم بري شنته المليشيات على مديرية مرخة على الحدود مع البيضاء.

وهذه المرة الأولى التي تستخدم فيه مليشيات الحوثي الصواريخ البالستية في قصف المواقع العسكرية والسكنية منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاء استخدام الحوثيون للصواريخ الباليستية عقب فشلهم الذريع في تحقيق أي تقدم ميداني صوب محافظة شبوة وذلك رغم شراسة الهجمات البرية والجوية والتي طالت مؤخرا مديريتي "حريب" بمأرب و"مرخة العليا" في المحافظة النفطية.

وتاتي هذه التطورات في ظل جهود مكثفة لإحلال السلام في اليمن ما يكشف النوايا المبيتة لمليشيات الحوثي في الانقلاب على اتفاق تهدئة في مسعى لتغير خطوط الاشتباك.

ويهدد تصعيد المليشيات الإرهابية بعودة القتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية الحوثية تهدد أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.