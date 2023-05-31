شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حسناء سعودية تطلب الطلاق بعد 5 أشهر فقط من الزفاف وعندما سالها القاضي عن السبب كان الجواب الصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدمت مواطنة سعودية بدعوى لطلب الطلاق، أمام محكمة الأحوال الشخصية، إثر نشوب خلافات مستمرة بينهما بسبب استخدام الزوجة لإحدى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، طلبت الزوجة الطلاق، لاعتراض زوجها استخدامها تطبيق "سناب شات"، وقالت في دعواها، إن زوجها تدخل بحياتها الشخصية ومنعها من استخدام «السناب الشات» للإعلانات. اقراء ايضاً :وأوضحت المواطنة، أنها تزوجت منذ 5 أشهر وأن زوجها على علم بذلك منذ البداية، ولم يشترط عليها في عقد النكاح عدم التصوير، معبرة عن رغبتها في عدم استمرارية الحياة الزوجية بينهما وفقًا لـ "الوطن". وأشارت المواطنة أنها تريد الانفصال عنه، بسبب ما يقوم به من سلوك يتمثل بالشتم والتذمر منها أثناء تصويرها أي إعلان تجاري، وبالفعل حصلت على الطلاق بعد اتفاق بين الطرفين على ذلك..

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