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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً.. الجوازات السعودية تعلن تعديل رسوم تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة

رسوم تجديد الإقامة في السعودية، تعد من اكثر الأشياء التي تشغل بال المغتربين في السعودية من مختلف الجنسيات، وقد حددت الجوازات السعودية شروط تجديد الإقامة للوافدين بالتزامن مع رؤية المملكة 2030، في تحقيق خطة تقليل العمالة الوافدة لأجل الاعتماد على الكوادر الوطنية، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، من خلال توطين العديد من الوظائف ومنع الوافدين من العمل فيها، وقد حددت الجوازات السعودية أسعار رسوم تأشيرة الخروج والعودة للوافدين، وشروط ورسوم الإقامة المميزة في السعودية، وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

قرار جديد من الجوازات بتعديل رسوم تجديد الإقامة صدرت الأوامر الملكية في السعودية في السابق بتمديد صلاحية التأشيرات والإقامات دون مقابل لكل من انتهت إقامتهم خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وتأتي هذه الأوامر والقرارات ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن انتشار الوباء المستجد، وهذه الأوامر تشمل تمديد صلاحية مدة الإقامة للعمالة الوافدة وتمديد صلاحية تأشيرة الزيارة وتمديد صلاحية الخروج الهائي وصلاحية تأشيرة الخروج والعودة.

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قرار جديد من الجوازات بتعديل رسوم تجديد الإقامة

نعرض لكم هنا أسعار تجديد الإقامة بالسعودية 2023 وسعر رسوم تغيير المهنية، رسوم نقل الكفالة للمرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، و أسعار تأشيرة الخروج والعودة، ويجب على كل وافد الالتزام بدفع رسوم تجديد الإقامة حتى لا يعرض نفسه للعقوبات القانونية.

أسعار تجديد الإقامة بالسعودية 2023 رسوم تجديد الإقامة بالسعودية 1444

أعلنت عنها المملكة في فترة سابقة، حيث كشفت وزارة العمل بالتنسيق مع الجوازات السعودية عن تخفيض مدة تأشيرة الإقامة من ست سنوات إلى أربع سنوات، كما يمكنكم الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي ومعرفة قائمة أسعار التأمين الصحي لتأشيرة الزيارة العائلية عبر أبشر الاستعلامات الإلكترونية.

كما أصدرت قرارات جديدة تخص سعر تجديد الإقامة للمغترب، وأسعار تجديد الإقامة للمواطنين، ورسوم تغيير المهنة ورسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية، وكيفية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة عبر بوابة أبشر للجوازات السعودية،كل ذلك نعرضها لكم فيما يلي: