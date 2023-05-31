تدهور صحة بعضهم.. - مليشيا الحوثي تُخضع ستة مختطفين للتعذيب المستمر منذ أشهر في أحد سجونها بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر مطلعة، بتعرض ستة من المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء، للتعذيب الشديد منذ ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تدهورت صحة بعضهم جراء منع العلاج عنهم.



وقال الصحفي المحرر من سجون مليشيا الحوثي "أكر الوليدي"، إن المختطفين (أحمد القطاع، محمد الحرازي، شهاب السالمي، فؤاد العواضي، معاذ نعمان، محمد الصلوي) في سجن ما يُسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي في صنعاء، يتعرضون للتعذيب المستمر منذ ثلاثة أشهر.



وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر، أن المليشيا منعت عن المختطفين الستة العلاج والزيارة ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمختطفين "أحمد القطاع"، و"محمد الحرازي" اللذان يعانيان من أمراض مزمنة كالسكر والضغط والتهابات المفاصل.



وأشار الوليدي، إلى أن من يتولى عملية تعذيب المختطفين السجن المخابرات (سيء الصيت)، مدير التحقيقات (عبدالواسع أبو طالب)، ومدير سجن شملان (خالد العولقي) المُكنى بـ "أبو حسن"، وبتعليمات من (عبدالحكيم الخيواني) رئيس جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، ونائبه (محمد علي الجبري).



وكانت المليشيا قد أصدرت على عدد من هؤلاء المختطفين في منتصف مارس الماضي، أحكاما بالسجن بين ثمان وسبع سنوات، وذلك بعد سنوات من الاختطاف والتعذيب.

