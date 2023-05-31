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عدن - ياسمين التهامي - أقدم رجل على قتل زوجته بآلة حادة وانتحر في الحال لينهي حياته هو الآخر. جريمة تهز السعودية

في جريمة قتل مروعة هزت محافظة جازان في السعودية، أقدم رجل على قتل زوجته بآلة حادة وانتحر في الحال لينهي حياته هو الآخر

. وأكدت صحيفة «عكاظ» أن الجهات الأمنية باشرت الواقعة أمس الخميس في قرية الرديس بجازان.

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شهود عيان أن الرجل ستيني متقاعد وهو من إحدى المحافظات المجاورة وتزوج من أسرة عربية في قرية الرديس واستقر في نفس القرية منذ ما يقارب ست سنوات، وكان يعمل قبل حدوث الجريمة على سيارة أجرة، وأفادوا بأنه شخصية متزنة ولكن انفعالية إلى حد ما ويعول عددا من البنين والبنات.

القرية هذه الجريمة البشعة الغريبة وغير المتوقعة، وذكر أحد السكان أن الجاني طلق زوجته قبل يومين من ارتكابه الجريمة، لكنها رفضت مغادرة المنزل لتكون بالقرب من أفراد أسرتها. يشار إلى أن الجهات الأمنية لا تزال تواصل التحقيق في القضية لمعرفة الأسباب ..: رجل يقتل زوجته بآلة حادة وينتحر في جريمة مروعة بالسعودية

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