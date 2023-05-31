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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. عارضة الأزياء السعودية مودل روز تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في مهرجان كان السينمائي

خطفت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز، الأنظار بإطلالتها الجريئة خلال مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 76، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بفستان باللون البنفسجي. اعتمدت مودل روز في إطلالتها على فستان طويل مطرز بالورود ويغطيه طبقة من التول الذي أعطى الإطلالة فخامة استثنائية، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر ذيل حصان ومجوهرات ماسية على شكل عقد وحلق.

وشاركت مودل روز فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام لها أثناء وصولها للسجادة الحمراء لمهرجان كان وعلقت عليها: “جميلة بالبنفسجي من مهرجان كان السينمائي”.

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وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة مودل روز في مهرجان كان وانقسمت التعليقات ما بين الإعجاب بإطالتها ووصف فستانها بالمدهش وما بين الهجوم والانتقادات بسبب جرأتها المعتادة.