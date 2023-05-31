شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لكل مقيم :اذا لاحظت هذا الشيء على الفتاة السعودية لا تتزوجها ابداً.ستحول حياتك الى جحيم.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إلى كلّ من أقبل على الزواج، نصيحة لك عزيزي الرجل تابع معي تلك السطور فسوف تجد فيها نصيحة هامة للغاية.إنّ الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، ولهذا عليك أيّها الرجل أن تتوخى الحذر عند اختيار الزوجة حتى تسعد في الدنيا والآخرةرغماً من اختلاف الصفات في الإناث فإنّ كلّ امرأة لها صفة تجعلها مميزة عن غيرها ولكن إذا وجدت واحدة من هذه الصفات في المرأة فلا تتزوج منها أبدا،ً وهذا ما قاله أحد الصالحين:

أمّا المنانة فهي التي دائماً ما تمن على الزوج بأنّها وافقت به وأنّها أعلى منه،

أمّا الحنانة فهي التي دائماً ما تحن إلى بيت أبيها والحياة التي كانت قبل الزواج فهي غير قادرة على تحمّل المسئولية، الكنّانة وهي التي دائماً ما تفضل أبيها عن زوجها وتقول كان أبي كذا وكذا وكان خالي كذا،أمّا الحدّاقة فهي التي تنظر إلى كل شيء من حولها ولا ترضى بأيّ نعمة في يدها ويد زوجها ودائماً ما تستعلي على الزوج، ولا تشبع من ما في يدها،

البرّاقة هي المرأة التي لا تهتم بنفسها إلاّ وهي خارج البيت لذا فهي لا تهتم باحتياجاتك ولا تٌشعرك برجولتك، وأخيراً الشدّاقة فهي التي دائماً ما تتشدق بالقول وراء القول من دون تعب ولا ملل..