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عدن - ياسمين التهامي - حتى 10 ذي الحجة … المملكة السعودية تسمح بدخول حاملي تلك التأشيرات إلى جدة والمدينة

بالتزامن مع اقتراب موسم الحج 1444 ھ، أعلنت الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية عن سماحها لحاملي التأشيرات السياحية والشخصية والعائلية وحاملي تأشيرات الأعمال بالسفر إلى جدة والمدينة المنور، وذلك من الآن وحتى الثامن والعشرين من يونيو القادم والموافق 10 من ذي الحجة 1444 ھ، هذا ونرصد لكم مزيد من التفاصيل فيما يلي.

السلطات السعودية توجه اشتراطات لشركات الطيران

اقراء ايضاً :

من جانبها، كانت السلطات السعودية قد اعانت في اخر توجيه للاشتراطات المنظمة لموسم الحج 1444 ھ 2023 الصادرة اليوم والموجهة لشركات الطيران، حيث نصت على السماح بقبول سفر الركاب حاملي تأشيرات السياحة والعائلي والأعنال والشخصية إلى كلاً من مدينتي جدة والمدينة، كما اشترطت عدم ارتداء ملابس الإحرام والالتزام بالباركود وكافة التعليمات الصادرة من ةزارة السياحة، وذلك في الفترة التي تبدأ من 30 مايو الحالي الموافق 10 ذي القعدة وحتى 28 من يونيو المقبل الموافق 10 من ذي الحجة.من بين الاشتراطات المنصوص عليها، ألا يتم السماح بحاملي التأيرات التجاريو فقط من المسلمين بالسفر لملاًمن جدة والمدينة، وذلك في نفس الفترة المشار إليها والتي تبدأ من 30 مايو حتى 28 يونيو القادم.

السلطات السعودية تحدد آخر موعد لقبول سفر الركاب

على صعيد آخر، كانت السلطات السعودية قد حددت اخر موعد لقبول سفر الركاب حاملي تأشيرات العمرة بالمطارات السعودية، إذ تبدأ من 4 يونيو القادم ومن ثم يكون اليوم الأخير لمغادرة الأراضي السعودية هو 18 يونيو 2023.

كانت السلطات السعودية قد شددت على أن تأشيرة العمرة غير صالحة لأداء مناسك الحج، مع ضرورة التأكيد على تاريخ العودة بتذاكر الطيران.

وفي نفس السباق، كانت الشركة المصرية للطيران قد كشفت عن موعد انطلاق الجسر الجوي المقرر له نقل حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة، وذلك انطلاقاً من العاشر من يونيو 2023 وحتى 23 من نفس الشهر، هذا وتنطلق رحلات العودة إلى مصر من الأول من يوليو 2023 وحتى 13 من نفس الشهر.