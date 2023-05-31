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عدن - ياسمين التهامي - بالصور أسعار ومواصفات سيارة بيجو 3008 موديل 2023 الان في السعودية..

تتميز كروس أوفر بيجو 3008 موديل 2023 بمظهر أوروبي راق وتقنيات متطورة، حيث أنها صممت خصيصًا للعائلات، فهي تمتلك شكلاً خارجياً باهراً وتصميماً داخليًا فاخراً، بجانب متوسط استهلاك وقود جيد، لذا دعنا نتعرف عليها سويًا أثناء مراجعتها.

الشكل الخارجي:

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تأتي سيارة بيجو 3008 بواجهة أمامية ذات أناقة وفخامة عالية بفضل تصميمها المتميز، حيث تأتي بشبكة

ذات هيبة ومصابيح led قوية، مع علامتها التجارية المميزة ظاهرة بوضوح في المنتصف.

كما تأتي بسقف مائل للخلف متصل بمصابيح قوية مع منفذين لخروج العادم.

التصميم الداخلي:

التصميم الداخلي لا يقل فخامة عن الخارجي، حيث تم استخدام خامات عالية الجودة، كما أن المقاعد مريحة وفاخرة، مع إمكانية تعديل وضعيتها في خمسة اتجاهات مختلفة لتوفير أوضاع جلوس أكثر راحة.

كما تأتي ببعض التقنيات المميزة مثل إمكانية تشغيل وإيقاف المحرك عن بعد بضغطة زر، مع عجلة قيادة بكسوة جلدية وشاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة، كما تدعم البلوتوث ومنافذ USB بالإضافة إلى أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع خيار الحصول على نظام صوتي فاخر من FOCAL المكون من 10 مكبرات صوت.

وسائل الأمان:

تتميز سيارة بيجو 3008 بمستوى عال من وسائل الأمان يبرز ذلك من خلال توفيرها لوسائد هواء، ونظام مانع انغلاق المكابح والثبات الإلكتروني مع إمكانية توزيع قوة المكابح على الأربعة إطارات، بالإضافة إلى كاميرا رؤية محيطية.

أداء المحركات:

تأتي بيجو 3008 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر يولد قدرة تبلغ 165 حصاناً وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن مترًا، متصلًا بناقل حركة آلي مكون من 6 سرعات، بنظام الدفع الأمامي.

الأسعار:

تأتي سيارة بيجو 3008 في السعودية بأسعار تبدأ من 139150 ريالاً سعوديًا، بعد خصم ضريبة القيمة المضافة.