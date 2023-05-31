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عدن - ياسمين التهامي - مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ستقام المباراة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “أتاتورك الأولمبي” الموجود على أرض تركيا، هذه المباراة مهمة من أغلب مشجعي كرة القدم على مستوى العالم، ولقد صعد المان سيتي للنهائي بعدما هزم ريال مدريد البطل السابق لبطولة دوري أبطال أوروبا، وحقق إنتر ميلان الانتصار ذهاباً وإياباً أمام الخصم فريق ميلان، ويسعى فريق إنتر ميلان لاستعادة الأمجاد السابقة المفقودة منذ مواسم كثيرة، بينما يأمل المان سيتي ومدربه جوار ديولا في تحقيق اللقب الأول للعملاق الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

سوف تبدأ مباراة المان سيتي ونادي إنتر ميلان يوم السبت الموافق 10/6/2023، وهذا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، ونجح المان سيتي في الوصول للمباراة النهائية بعدما انتصر على ريال مدريد في نصف النهائي 5-1 للمان سيتي في مجموع المباراتين، حيث كانت نتيجة الذهاب التعادل 1-1 على ملعب سانتياغو برنابيو، وجاء الهدف الأول في المباراة من قبل اللاعب فينيس يوس جونيور لاعب الريال في الدقيقة 36 تقريباً، وأحرز هدف التعادل اللاعب كيفين دي بروين في الدقيقة 67 تقريباً

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أما مباراة الإياب فإنها انتهت بخسارة مدوية للملكي ريال مدريد، وذلك بعدما تلقت شباك الملكي أربعة أهداف نظيفة على ملعب الإتحاد، سجل الهدف الأول بيرناردو سيلفا في الدقائق 23، وفي الدقيقة 37 سجل برناردو سيلفا الهدف الثاني للمان سيتي، أما الهدف الثالث فإن السويسري مانويل أكنجي في الدقيقة 76، والهدف الثالث سجله اللاعب جوليان ألفاريز في الدقيقة 91 تقريباً من عمر المباراة، ولم يسبق للمان سيتي أنه حقق لقب دوري أبطال أوروبا، ونجح المدير الفني للمان سيتي أن يرد الهزيمة السابقة له من قبل الملكي، حيث نجح ريال مدريد في إقصاء المان سيتي في النسخة الماضية من نفس البطولة.

مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

بإمكانكم مشاهدة مباراة المان سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قنوات Bein Sport الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط والوطن العربي، وذلك عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 1 بصوت عصام الشوالي، أو عبر الاشتراك المدفوع في موقع بي ان كونكت، ونجح إنتر ميلان الوصول للمباراة النهائية بعدما انتصر على نادي ميلان.

ولقد حقق فريق إنتر ميلان لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كان آخرها موسم 2010 على حساب نادي بايرن ميونخ على إستاد سانتياغو بر نابيو ولقد انتهت بانتصار إنتر ميلان 2-0، ويبقى النادي الملكي ريال مدريد هو أكثر فريق تتويجاً بأغلى لقب في أوروبا برصيد 14 بطولة، ويحتل البرتغالي رونالدو صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدف.