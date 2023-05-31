سلطات إريتريا تفرج عن 115 صياداً بعد احتجاز دام عدة أشهر

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرجت السلطات الإريتيرية، الثلاثاء، عن 115 صياداً يمنيا بعد احتجاز دام عدة أشهر.



وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن 115 صياداً يمنيا كانوا محتجزين في اريتريا، وصلوا إلى مديرية الخوخة الساحلية، جنوبي الحديدة.



وأضاف في تغريدة على تويتر "ننتظر اطلاق سراح باقي الصيادين المحتجزين"، مُعربا عن تقديره لاهتمام سفير بلادنا لدى اريتريا "عبدالله السري" بملف المحتجزين.



في الأثناء قال صيادون إن العشرات من الصيادين اليمنيين لازالوا محتجزين لدى السلطات الإريتيرية في منطقة "ترمه" ومناطق أخرى.



وخلال سنوات الحرب، ضاعفت السلطات الإريتيرية من مضايقاتها للصيادين اليمنيين في المياه الدولية، مستغلين الظروف التي تشهدها البلاد.

