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عدن - ياسمين التهامي - بحضور المدير التنفيذي لجمعية الوصول الإنساني م. المهرة يقيم مشروع مناهضة تشوهات الأعضاء التناسلية الانثوية FGM دورة تدريبية للشبكات المجتمعية

جهينة نيوز /خاص

بتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان ( UNFPA ) وتنفيذ الوصول الانساني فرع المهرة ( Human Access ) أقام

*مشروع مناهضة تشوهات الأعضاء التناسلية الانثوية FGM* دورة تدريبية للشبكات المجتمعية وذلك يوم ٣٠ مايو بقاعة الماسة الدولية ، وتحدث خلالها المدير التنفيذي أ. مصطفى القادري عن اهمية دور الشبكات المجتمعية في توعية المجتمع و تعتبر رابط بين مشروع FGM و المجتمع .

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وتطرق المدربون إلى العديد من الجوانب المتعلقة بتشوهات الأعضاء التناسلية الانثوية. حيث تحدث المدرب الشيخ سامي باعديل إلى الجانب الشرعي و أقوال الفقهاء و العلماء في هذا الجانب. ثم تطرقت المدربة القاضي اماني مكي إلى الجوانب القانونية و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الظاهرة ، ثم ساهمت المدربة عائشة النهاري إلى الجوانب الصحية التي قد تلحق بالفتاه بسبب هذا السلوك .

واختتمت الدورة بورشة عن دور السلطة المحلية في الحد من انتشار الظاهرة وكذلك الأساليب والطرق لتوعية المجتمع.

واخيرا عبر المشاركين عن شكرهم وتقديرهم لمشروع مناهضة تشوهات الأعضاء التناسلية الانثوية fgm على هذه الدورة المفعمة بالفوائد الكبيرة ، متمنين مزيدا من الأنشطة الهادفة .