شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمانة جدة تفرح قلوب مواطنيها وتنجز65%من مشروع هام في جميع مناطق جدة! ما حدث لا يمكن تصديقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �نهت أمانة محافظة جدة أكثر من 65% من أعمال تنفيذ مشروع حلول تصريف الأمطار بحي الهدى وجزء من الأجاويد، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ 114.292.313 ريال، ومدة تنفيذ تصل لـ 30 شهراً. مشروع حلول الأمطار للهدى والأجاويد وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان بن عبدالله الزهراني، أن المشروع يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م، مبينا أن حلول الأمطار ستشتمل على منظومة من تصريف المياه بحي الهدى وجزء من الأجاويد في المنطقة الواقعة بين طريقي جيزان السريع ومكة، وتتضمن إنشاء وتنفيذ 5.685 مترا طوليا من الأنابيب و2.147 مترا طوليا من العبارات الصندوقية وعدد 95 من المناهل و 205 من مصائد تصريف الأمطار، وربطها المباشر وغير المباشر من خلال الخطوط القائمة على قناة الخمرة. وأضاف أن المشروع يشتمل أيضًا على تنفيذ حلول عاجلة لخفض منسوب المياه السطحية لبعض المناطق المتضررة بطول 2.653 كم ويغطي مساحة 11.79 كم2. يذكر أن أمانة جدة تعمل حاليا على تنفيذ 10 مشاريع لتحسين البنية التحتية وتشمل سبعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار بإضافة إلى ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المراحل (الثانية والثالثة والرابعة) بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.268 مليار ريال والتي ستساهم في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة. وسبق وأنجزت أمانة محافظة جدة 26% من أعمال مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لحي طيبة، والذي يجري تنفيذه بتكلفة إجمالية تقدر بـ 362.338 مليون ريال، ومدة تنفيذ للمشروع تصل لـ 36 شهرا. عن أمانة محافظة جدة أمانة محافظة جدة ويطلق عليها اسم البلدية، وتقع آخر شارع الأمانة في مدينة جدة، وهي أحد الإدارات الحكومية المسؤولة عن تطوير مدينة جدة وضواحيها في كافة مرافقها من التخطيط العمراني وتوفير الطرق والإنارة والتجهيزات الأساسية وتحسين وتجميل المدينة بالإضافة إلى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة..

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