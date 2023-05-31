شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن التجارة السعودية توضح خطوات هامة لكل المواطنيين والمقيميين! ما حدث لا يمكن تصديقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر الموقع الرسمي لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية في تويتر إنفوجراف توضح من خلاله خطوات حجز اسم تجاري إلكترونيًا، ونوهت أن ذلك يتم أولاً من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة، ثم إتباع الخطوات اللازمة. خطوات حجز اسم تجاري إلكترونيًا الاسم التجاري: هو الاسـم الذي يتداوله مشـروع تجاري ويتم تسـجيله قانونياً ليسـتخدم في العقود والمواقف الرسمية ولأغراض تجارية، ويمكن اختيار الاسم والتحقق منه من خلال الدخول على خدمة الاستعلام عن الأسماء التجارية المتاحة في موقع وزارة التجارة، وهي خدمة تتيح للمسـتفيد الاستفسـار عن الأسـماء التجارية من حيث معرفة حالة الاسم (مستخدم أو غير مستخدم)، مع إمكانية معرفة كافة الأسماء التجارية التي تحتوي على جزء من الاسم المراد البحث عنه، كما تتيح الخدمة إظهار: الاسم التجاري. نوع السجل. حالة السجل. المدينة. رقم السجل التجاري. دون الحاجة إلى مراجعة مبنى وزارة التجارة، علما بأن الخدمة تستغرق يوم عمل. أخطاء شائعة في الأسماء التجارية: 1- تسجيل الاسم التجاري بأسماء غير عربيـــة (يسـتثنى من ذلك الشـركات الأجنبيـــة المسـجلة فـي الخارج والشـركات ذات الأسماء العالميـة المشهورة والشركات ذات رأس المال المشترك). 2- تسـجيل الاســـم التجـــاري بأسـماء محظورة وتشمل: - الأسماء ذات الدلالة الدينية. - الأسماء التي ليس لها معنى مناسب. - الأسماء المرتبطة بفعاليات أو مناسبات. يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال هذا الرابط: sa.gov.mc.w

طريقة حجز الاسم التجاري: يمكـن الدخول على خدمة حجز الاسـم التجاري من الصفحة الرئيســـية أو من القائمة اليمنى لخدمات النظام في موقع وزارة التجارة "حجز اسم تجاري شركات". لتقديم طلب حجز اسم تجاري (شركات): 1- يتم الدخول إلـــى بوابة خدمات الشركات. 2- ثم اخيـــار أيقونـــة "حجز اسم تجاري جديد". 3 - ثم اختيـــار أيقونـــة "حجز جديد". إصدار سجل تجاري: يمكن للعميل إصدار سجل تجاري إلكتروني خــلال: 180 ثانية إذا كان مؤسسة. 30 دقيقة إذا كان لشركة. والأهم أن ذلك يتم دون الحاجة لمراجعة وزارة التجارية في المملكة العربية السعودية.

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